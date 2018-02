Líder chinês pede unidade do PC, que prepara sucessão O presidente da China, Hu Jintao, pediu que o Partido Comunista (único partido do país) se "mantenha unido e apoie incondicionalmente as reformas econômicas diante de “desafios sem precedentes", num momento em que o regime prepara uma transição de liderança marcada por escândalos, e enfrenta um desaquecimento econômico.