Líder cocaleiro disputará eleição com Lozada O candidato presidencial de esquerda e líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), foi o segundo colocado na eleição presidencial realizada no dia 30 na Bolívia e disputará o posto com o ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, do centrista Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), o mais votado. Como nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos, cabe aos congressistas eleger o presidente entre os dois primeiros. Morales obteve 20,94% dos votos, apenas 721 a mais do que o populista militar da reserva Manfred Reyes Villa, da Nova Força Republicana (NFR), com 20,91%. A contagem foi demorada porque regiões isoladas do país foram afetadas pelo mau tempo nos últimos dias, o que impediu o traslado das urnas para os centros de apuração. Lozada conquistou 22,46% dos votos. O Congresso boliviano vai reunir-se no dia 4 de agosto para eleger o novo presidente. Os candidatos centrista e esquerdista ainda não haviam conseguido formar alianças, mas Sánchez de Lozada tem maiores chances de ser eleito no Congresso (ele necessitará dos votos de pelo menos 79 dos 157 legisladores), por ter conseguido obter uma maior bancada. Seu MNR elegeu 11 dos 27 senadores e 38 dos 130 deputados. O líder cocaleiro mudou nesta terça-feira seu tom e aceitou receber apoio de outros partidos, mas "sem condições". Antes, ele admitira o respaldo apenas do Movimento Indígena Pachakuti (MIS), que obteve seis cadeiras na Câmara de Deputados. Reyes Villa revelou nesta terça-feira que o embaixador dos EUA na Bolívia, Manuel Rocha, lhe pediu que não apoiasse Morales. O diplomata americano já havia feito campanha contra o líder cocaleiro antes das eleições e ameaçado com o corte de ajuda dos EUA. Pela manhã, antes dos resultados finais, Morales disse que os agentes da agência antidrogas dos EUA (DEA) devem ser explusos do país. "Não quero que rompam as relações diplomáticas com os EUA, mas que a DEA parta e deixe de dirigir a Polícia Nacional e as Forças Armadas, como está acontecendo agora", disse a jornalistas estrangeiros. Morales admite que suas possibilidades de chegar à presidência são escassas, mas adiantou que, como opositor, lutará pelo livre cultivo da folha de coca. Ele disse que seu partido tentará modificar a rígida lei antidrogas para pôr em seu lugar uma "lei geral da coca", que permita seu livre cultivo. Ele admitiu que a coca produzida na região de Chapare é destinada, em parte, à produção de cocaína, mas de qualquer modo insistiu em que a DEA deve sair da Bolívia, pois "não respeita a soberania desse país". Ele disse que a pequena quantidade de coca usada para fins ilícitos deveria ser industrializada e exportada.