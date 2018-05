Líder contestado da Costa do Marfim é capturado

O líder marfinense Laurent Gbagbo - que se recusava a deixar a Presidência da Costa do Marfim - foi capturado nesta segunda-feira em sua residência e entregue aos opositores do regime, segundo várias fontes.

Não está claro ainda se foram as forças francesas que operam na cidade de Abidjan ou as do presidente eleito reconhecido pela ONU, Alassane Ouattara, que capturaram Gbagbo.

Ele e sua família estavam refugiados há dias em um bunker subterrâneo da residência presidencial.

O local vinha sendo atacado por tanques franceses e helicópteros da ONU. Tropas de paz da ONU acusaram forças de Gbagbo de ameaçar a população civil do país.

Gbagbo vinha se recusando a entregar o poder a Alassane Outtara, considerado pela comunidade internacional o vencedor do pleito presidencial de novembro