Líder curda pede a rebeldes que retomem trégua unilateral na Turquia Mais de 20.000 curdos - alguns pedindo "paz" e outros, "vungança" - saíram hoje (13) às ruas de Diyarbakir, no sudeste da Turquia, para celebrar a libertação da ex-parlamentar curda Leyla Zana, que pediu aos rebeldes em busca de autonomia que voltem a respeitar uma trégua unilateral. Ao lado de outros ex-parlamentares curdos que também foram libertados no início da semana depois de uma pressão sobre a Turquia para que respeite os direitos humanos, Zana vem tentando promover o diálogo entre os rebeldes curdos e o governo turco. Os quatro ex-parlamentares passaram dez anos detidos por suposta ligação com grupos guerrilheiros.