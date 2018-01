Líder curdo faz alerta aos EUA Massoud Barzani, líder do Partido Democrático do Curdistão (PDK), pediu aos Estados Unidos que restituam rapidamente aos curdos o controle sobre o norte do Iraque, se não quiserem ser considerados invasores. "Se os americanos ficarem aqui por muito tempo e se comportarem como forças de ocupação, deverão enfrentar nossa resistência", disse Barzani em entrevista publicada pelo jornal árabe Al-Hayat. "Se, em vez disso, tentarem favorecer a criação de um Iraque federal, como prometeram, então será outra história", acrescentou o líder curdo. Veja o especial :