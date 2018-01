Líder da Al-Fatah é preso em Belém O Exército israelense prendeu na madrugada desta quarta-feira, na cidade de Belém, na Cisjordânia, o chefe da guerrilha do movimento Al-Fatah, Ijie Daamse, informaram fontes militares. Ele foi detido no campo de refugiados de Deheishe, onde estava escondido. Segundo Israel, Daamse é um expert em preparar explosivo e recrutar palestinos suicidas. O atentado ao bairro israelense de Beit, em Jerusalém, que matou 11 pessoas, foi coordenado por Daamse. Em outra incursão, um policial palestino morreu na madrugada desta quarta-feira em Bet Lahia, no norte da Faixa de Gaza, em uma operação do Exército israelense, que destruiu uma casa, informaram fontes locais. As autoridades israelenses não comentaram sobre a operação, na qual participaram aproximadamente 20 carros blindados e três palestinos foram presos. Após a operação, as tropas israelenses se retiraram do acampamento de refugiados.