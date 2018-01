Líder da Al-Qaeda capturado no Iêmen Autoridades do Iêmen prenderam um dos principais líderes da rede terrorista Al-Qaeda, informa o Ministério do Interior. Uma declaração divulgada pela agência oficial de notícias SABA informa que Mohammed Hamdi al-Ahdal, também conhecido como Abu Assem al-Makky, foi capturado depois que seu esconderijo foi cercado. Al-Ahdal é descrito como o principal coordenador das ações da Al-Qaeda no Iêmen, logo abaixo de Qaed Salim Sinan al-Harethi, principal representante de Osama bin Laden no país. Al-Harethi foi morto por um míssil disparado por um avião teleguiado da CIA, ano passado. As autoridades iemenitas disseram que Al-Ahdal, nascido na Arábia Saudita, planejou o ataque contra um petroleiro francês, em 2002, e o atentado contra o USS Cole, que matou 17 marinheiros americanos.