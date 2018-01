Líder da Al-Qaeda decapitou americano, diz a CIA Agentes de inteligência americanos concluíram que o líder terrorista Abu Musab al-Zarqawi, pessoalmente, executou a decapitação do americano Nicholas Berg, exibida num vídeo divulgado pela internet. A conclusão surgiu a partir da análise das vozes no vídeo, segundo a CIA. Todos os militantes islâmicos que aparecem na gravação estão com os rostos cobertos. Uma análise técnica do vídeo determonou, ?com alta probabilidade?, que a pessoa que aparece falando na gravação e que depois executa Berg é Al-Zarqawi, um líder terrorista ligado à Al-Qaeda e que, acredita-se, está no Iraque comandando sua própria organização terrorista, conhecida apenas como ?a rede de Zarqawi?. Os EUA oferecem US$ 10 milhões por informações que levem à sua morte ou captura.