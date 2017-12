Líder da Al-Qaeda diz que Bin Laden fugiu de Tora Bora Osama bin Laden fugiu das cavernas de Tora Bora há dez dias em direção à fronteira com o Paquistão, disse Abu Jaffar, um dos líderes da rede terrorista Al-Qaeda ao tablóide britânico The Mirror. Jaffar declarou ao jornal que Bin Laden tentou cruzar o Paquistão para buscar ajuda das tribos afegãs neste país. Ele disse também que o exilado saudita teria enviado seu filho Salah Uddin, de 19 anos, de volta a Tora Bora para comandar a milícia nas montanhas afegãs. "Osama Bin Laden escapou de Tora Bora duas vezes durante o Ramadã (mês sagrado dos muçulmanos)", declarou Jaffa ao diário, acrescentando que Bin Laden se reuniu com o mulá Mohammad Omar, o líder supremo da milícia Taleban, e permaneceu com ele nas redondezas de Kandahar. Leia o especial