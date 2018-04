Líder da Al-Qaeda na Argélia é capturado

Um importante chefe da organização terrorista Al-Qaeda para o Magrebe Islâmico, Bouderbala Fateh, conhecido pelo apelido de Abdelfatah Abou Bassir, foi capturado por soldados de segurança argelinos, segundo fontes oficiais. O lugar e o dia da detenção não foram divulgados no comunicado oficial, no qual se diz que o "emir" é o responsável pelo ramo argelino da Al-Qaeda. No refúgio do detido as forças de segurança encontraram 800 quilos de material explosivo preparados para serem utilizados, três bombas também prontas para sua utilização e cerca de 20 detonadores, segundo as mesmas fontes. Duas bolsas carregadas de explosivos e um lança-foguetes foram também encontradas no mesmo lugar. O chefe regional da Al-Qaeda disse durante o interrogatório que as bombas e os explosivos iam ser usados no mês sagrado do Ramadã, segundo fontes oficiais. Abou Bassir é o sétimo terrorista da Al-Qaeda detido depois dos atentados de 11 de abril. Saadaoui Abdelhamid, considerado o tesoureiro da Al-Qaeda, foi morto pelas forças de segurança no dia 14 de novembro na Kabilia.