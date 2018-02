Líder da Al-Qaeda no Iêmen pede novos ataques O número 2 da Al-Qaeda no Iêmen pediu a realização de novos ataques na Arábia Saudita contra interesses norte-americanos na região, numa nova mensagem de áudio colocada hoje na internet. O comunicado, feito aparentemente por Said al-Shihri, pede aos seguidores que "ataquem os interesses dos Estados Unidos, dos cruzados e de seus agentes, especialmente os líderes do governo saudita" que ele afirma travam uma guerra contra os muçulmanos em nome dos Estados Unidos.