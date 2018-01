Líder da Al-Qaeda preso no Paquistão é entregue aos EUA Fontes dos serviços secretos do Paquistão afirmaram que o sírio-espanhol Mustafa Setmarian Nasar, um suposto líder da Al-Qaeda suspeito de estar envolvido nos atentados de 2004 em Madri e 2005 em Londres, foi entregue às autoridades americanas. Segundo as fontes, Setmarian, também conhecido como Abu Musab al Suri, foi detido pelas autoridades paquistanesas em março, e posteriormente entregue às autoridades americanas, o que ainda não foi confirmado pelo governo do Paquistão. Havia uma recompensa de US$ 5 milhões por Setmari. Ele foi capturado num confronto em 31 de outubro de 2005, em Qüeta, no sudeste do Paquistão. Nascido em 1958 em Aleppo (Síria) e casado com uma espanhola, Setmarian é requisitado por tribunais de diferentes países por ser um dos líderes da rede terrorista Al-Qaeda. O governo dos Estados Unidos acusa o sírio-espanhol de treinar terroristas da Al-Qaeda nos campos de Derunta e Al Guraba, no Afeganistão, ensinando o uso de venenos e compostos químicos.