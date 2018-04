Líder da Câmara assume presidência interina da Polônia O líder do Sejm, a Câmara Baixa do Parlamento polonês, Bronislaw Bronislaw Komorowski, assumiu interinamente a presidência da Polônia, conforme prevê a Constituição do país para o caso da morte do presidente. Segundo a Constituição, ele deve convocar eleições presidenciais em duas semanas da morte do presidente e as eleições devem ocorrer em dois meses. Komorowski já era um dos candidatos para a presidência nas eleições, que normalmente são marcadas para o outono.