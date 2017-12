Líder da Catalunha diz não ter medo de ser preso

BARCELONA, ESPANHA - O líder do governo autônomo da Catalunha, Carles Puigdemont, disse nesta quinta-feira, 5, não ter medo de ser preso por organizar um referendo proibido sobre a independência da região da Espanha, que aconteceu apesar de o governo central espanhol ter usado força para tentar impedir que as pessoas votassem.

+Premiê espanhol pede que líder catalão abandone plano de independência

“Pessoalmente, eu não tenho medo disso”, disse Puigdemont em entrevista ao jornal alemão Bild publicada nesta quinta-feira, quando perguntado sobre sua possível prisão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“E não estou mais surpreso com o que o governo espanhol está fazendo. Minha prisão também é possível, o que seria um passo bárbaro”.

A polícia de choque espanhola usou cacetetes e balas de borracha contra eleitores, desencadeando críticas internacionais e arrastando a Espanha para sua maior crise constitucional em décadas.

O governo de Puigdemont pedirá na segunda-feira que o Parlamento da Catalunha declare independência, depois que as autoridades divulgaram resultados preliminares do referendo mostrando 90% de apoio à separação. A Justiça espanhola, no entanto, vetou a realização da reunião.

O comparecimento foi de cerca de 43% , uma vez que a maior parte dos catalães que desejam permanecer na Espanha boicotou a votação. / REUTERS