Líder da China pede que Dalai Lama dê provas de 'sinceridade' O presidente da China, Hu Jintao, pediu na quarta-feira que o Dalai Lama e os aliados dele dêem mostras de "sinceridade" e acusou-os de provocar distúrbios no Tibete e de tentar atrapalhar os Jogos Olímpicos de Pequim. Hu, em declarações proferidas após reunir-se com o primeiro-ministro do Japão, Yasuo Fukuda, disse que as recentes negociações da China com representantes do Dalai Lama, líder espiritual do Tibete que vive atualmente no exílio, haviam sido "cuidadosas e sérias". E que os dois lados tinham acertado realizar novos encontros. No entanto, o presidente chinês também culpou os simpatizantes do Dalai Lama pelos recentes distúrbios ocorridos no Tibete, afirmando que essas pessoas tentavam prejudicar a realização das Olimpíadas de agosto. "Esperamos que o Dalai Lama e seus aliados atuem de forma a dar mostras de sua sinceridade", afirmou Hu em uma entrevista coletiva realizada em Tóquio e na qual conclamou os simpatizantes do líder tibetano no exílio a pararem de gerar problemas e a pararem de tentar separar o Tibete da Chia. O Dalai Lama disse que deseja uma maior autonomia para sua região, e não a independência dela, que dá apoio às Olimpíadas e que rejeita a violência. A China acusa-o de não ser sincero. Horas antes, na quarta-feira, um jornal oficial do país asiático havia dito que o líder budista tentava manchar o nome da China ao internacionalizar a causa tibetana. O premiê japonês, que participou da mesma entrevista coletiva, elogiou a decisão do governo chinês de conversar com os tibetanos e defendeu a continuidade do diálogo. "Tenho em alta conta a decisão do presidente de manter um diálogo e o fato de contatos já terem sido realizados", disse Fukuda. No mês passado, o dirigente do Japão afirmou ao ministro das Relações Exteriores da China, Yang Jiechi, então em visita ao território japonês, ser preciso encarar o fato de que o Tibet havia se tornado um problema internacional, contradizendo a postura adotada pelos chineses de que essa é uma questão interna. (Reportagem de Chris Buckley, Yoko Kubota e Isabel Reynolds)