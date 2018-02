Líder da Coreia do Norte não irá à Rússia para celebração, diz porta-voz O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, não irá a Moscou, na Rússia, no próximo mês para participar do 70º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, disse nesta quinta-feira o porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov.