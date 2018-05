Líder da Costa do Marfim é detido após ataque de tanques franceses à residência

ABIDJÃ - O presidente de facto da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, foi detido nesta segunda-feira, 11, em sua residência em Abidjã. Um porta-voz de Gbagbo disse que ele se rendeu depois que a residência foi cercada por tanques franceses. Segundo a Reuters, as forças especiais da França fizeram a detenção e entregaram Gbagbo aos líderes da oposição rebelde.

A Embaixada da França na Costa do Marfim, contudo, afirma que a detenção foi realizada pelas forças rebeldes do opositor de Gbagbo, Alassane Ouattara. A prisão teria ocorrido, de acordo com a versão da Embaixada, apenas após o ataque das forças francesas à residência de Gbagbo.

Toussaint Alain, assessor do líder marfinense de facto, disse à Reuters na França que "Gbagbo foi detido pelas forças especiais francesas em sua residência e foi entregue aos líderes rebeldes". A AFP diz que Gbagbo, sua esposa e o filho do casal teriam sido levados para a sede de governo de Alassane Ouattara em Abidjã. O embaixador da Costa do Marfim em Paris, Ali Coulibaly, confirmou em entrevista à TV francesa que a esposa de Gbagbo, Simone, também foi presa.

Os tanques franceses avançaram em direção à residência de Gbagbo nesta segunda-feira, um dia depois que helicópteros das forças de paz da ONU e de tropas da França dispararam mísseis contra o local, onde o líder está confinado com familiares e apoiadores. Embora a vitória do opositor, Ouattara, tenha sido reconhecida internacionalmente, Gbagbo se recusava a deixar o poder.

De acordo com testemunhas que conversaram com a AP pedindo anonimato por temor de represálias, as forças de Ouattara participaram do ataque contra Gbagbo, atacando inclusive posições ao redor da televisão estatal e da residência do líder de facto. A França, contudo, nega que tenha coordenado ataques com as forças do presidente reconhecido.

Julgamento

Um enviado da ONU à Costa do Marfim informou à AFP que Gbagbo está vivo e passa bem. Segundo ele, o líder preso deve ser julgado. Após a prisão, o ministro de Interior da França, Claude Guéant, disse que a Costa do Marfim "poderá enfim conhecer a paz".

Gbagbo esteve à frente da Costa do Marfim desde 2000. Em outubro do ano passado, as primeiras eleições em dez anos foram realizadas no país. Embora a vitória do opositor tenha sido reconhecida internacionalmente, Gbagbo tomou posse no início de dezembro, gerando confrontos entre os apoiadores dos dois lados.

Com Reuters e AP