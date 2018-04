Líder da guerrilha tâmil morre em bombardeio do Exército

O líder da ala política da guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), S. P. Thamilchelvan, morreu nesta sexta-feira, 2, junto com cinco assessores em um bombardeio das Forças Aéreas no norte do Sri Lanka, informou a própria guerrilha. A sede geral dos dirigentes políticos da guerrilha, em Kilinochi, no norte da ilha, foi atacada por um bombardeio feito pelo governo do Sri Lanka. Thamilchelvan, chefe político dos rebeldes e segundo na rede de comando, tinha participado ativamente nas fracassadas conversas de paz com o governo realizadas em 2006 em Genebra e era um dos interlocutores dos mediadores internacionais. Segundo o Ministério da Defesa cingalês, o bombardeio ocorreu às 6 horas (22 horas de quinta-feira, no horário de Brasília), quando Thamilchelvan realizava uma reunião junto com vários colaboradores em um edifício da cidade. "É difícil prever o que acontecerá agora. A morte do segundo maior dirigente da guerrilha desmoralizará os LTTE em uma grande medida. Mas estes poderiam recorrer a alguma ação drástica", disse o analista político Thushara Gunaratne. A maior parte das forças dos LTTE se concentra no norte do Sri Lanka e enfrenta quase diariamente as tropas governamentais. O conflito gerou uma guerra aberta nos anos 80, quando os LTTE iniciaram um levante armado para reivindicar um Estado independente no norte e no leste da ilha. Nessas zonas a etnia tâmil é majoritária, enquanto os cingaleses dominam no resto do país, com o saldo de 65 mil e 80 mil mortos devido à violência desde o início da guerra.