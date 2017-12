Líder da Jihad é preso em Gaza Apoiado por mais de 30 blindados, o Exército israelense entrou na noite desta sexta-feira na aldeia palestina de Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza. El-Balah tem aproximadamente 45 mil habitantes. Os soldados ordenaram toque de recolher e revistaram várias casas. Quatro homens foram presos e dois edifícios demolidos. Um dos detidos, Maher Khader Bhasir, é chefe da Jihad Islâmica na região. Segundo os soldados israelenses, os edifícios foram explodidos porque em seu interior foi encontrado explosivos e documentos. Um dos imóveis era do movimento Al-Fath, ligado ao presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat. Na manhã deste sábado, as tropas israelenses se retiraram da aldeia. Ninguém ficou ferido.