Líder da Moldávia dissolve Parlamento e convoca eleição O presidente da Moldávia, Vladimir Voronin, convocou hoje novas eleições parlamentares para 29 de julho. Líder do Partido Comunista, Voronin dissolveu o Parlamento nesta tarde após a instituição ter falhado duas vezes em eleger um novo chefe de Estado. A Moldávia está politicamente paralisada desde as últimas eleições parlamentares, em 5 de abril deste ano. O Partido Comunista obteve a maioria dos votos, mas a oposição denunciou fraude no sufrágio.