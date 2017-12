Líder da oposição alerta que instabilidade pode atrasar eleições em Mianmar

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz não entrou em detalhes, mas Mianmar tem visto vários surtos de violência entre budistas e muçulmanos nos últimos anos, em meio a uma onda de sentimento nacionalista budista. Neste fim de semana, um movimento de monges budistas ultranacionalistas está realizando uma conferência que é observada atentamente.

Suu Kyi discursou na abertura de uma conferência de dois dias da Liga Nacional para a Democracia, partido que deve enfrentar um grande desafio nas eleições para o governo, atualmente apoiado pelos militares.

Em seu discurso na reunião semestral dos membros do comitê central do partido, Suu Kyi disse que a estabilidade antes da votação era "muito importante". "A eleição está se aproximando. Quero salientar que a estabilidade no país é muito importante antes das eleições", disse. "Quero avisar que as eleições podem ser adiadas usando a instabilidade como motivo."

As observações de Suu Kyi podem ser entendidas como sugerindo que o governo ou as forças armadas, que detêm o poder nos bastidores, poderiam querer tirar vantagem da desordem para se manter no poder.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A eleição está prevista para o final de outubro ou início de novembro, uma data exata ainda não foi definida.

Fonte: Associated Press