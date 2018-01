Líder da oposição bielo-russa quer novas eleições O líder da oposição bielo-russa, Alexander Milinkevich, declarou nesta terça-feira a uma jornalista da agência Associated Press que irá exigir a realização de novas eleições no país. Segundo Milinkevich, ele pedirá que o atual presidente bielo-russo, Alexander Lukashenko, há 12 anos no poder, não participe do novo pleito. Oponentes e países ocidentais consideram que a eleição realizadas no domingo, que deram nova vitória a Lukashenko, foi fraudulenta e deve ser refeita. A oposição também acusa de fraudes o referendo de 2004 que aprovou mudanças na constituição e acabou com os limites de reeleição para um presidente. O referendo foi aprovado, mas a oposição alega que a votação foi manipulada.