Líder da oposição boliviana diz que aceitará posse do vice O líder da oposição boliviana, Evo Morales, anunciou que no caso de o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunciar, seu partido "respeitará a sucessão constitucional" e a posse do vice-presidente Carlos Mesa. Espera-se para breve uma mensagem do presidente ao Congresso anunciando a renúncia. Não está claro se ele irá pessoalmente à Casa ou enviará uma carta de renúncia.