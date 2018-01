Líder da oposição diz que Saddam está no Iraque Saddam Hussein e seus dois filhos mais conhecidos estão vivos e continuam no Iraque, afirmou o líder do Congresso Nacional Iraquiano (CNI), Ahmad Chalabi, em uma entrevista publicada pelo jornal Asharq Al-Aswat. "Ele (Saddam) está aqui (no Iraque) com seus dois filhos, mas eles não permanecem juntos o tempo todo", afirmou Chalabi. Segundo o líder do CNI, a informação lhe foi passada por "fontes" que pediram anonimato. O diário, publicado em árabe e com sede em Londres, entrevistou Chalabi em Bagdá. O destino de Saddam e de seus filhos, Odai e Qusai, é desconhecido. Ontem, o jornal Al-Quds Al-Arabi, também baseado em Londres, publicou uma carta supostamente escrita por Saddam, na qual conclama o povo iraquiano a iniciar uma guerra santa contra as tropas da coalizão anglo-americana. A autenticidade da carta foi questionada por vários especialistas. Chalabi, de 58 anos, vivia no estrangeiro desde 1958 e hoje, com seu retorno ao país, enfrenta críticas de estar por fora dos problemas atuais do Iraque. Seu grupo, baseado em Londres, é acusado, na cena local, de ter fortes ligações com os Estados Unidos. Veja o especial :