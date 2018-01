Líder da oposição diz que Saddam está vivo O presidente Saddam Hussein e pelo menos um de seus filhos ainda estão vivos, disse Ahmed Chalabi, líder do principal movimento de oposição no Iraque, o Congresso Nacional iraquiano. Saddam e o filho ?estão na parte oriental de Bagdá?, afirmou Chalabi, numa entrevista a um canal de TV americano. ?Não há provas de que tenham morrido? no bombardeio de Bagdá de segunda-feira à noite. ?Sabemos com certeza que seu filho Qusay sobreviveu?, acrescentou. Chalibi disse ainda que ?Ali Químico?, primo de Saddam responsável pelo uso de armas químicas contra a população curda em 1988, foi apenas ferido em Basra, no sábado, e conseguiu se unir a Saddam em Bagdá. Veja o especial :