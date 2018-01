Líder da oposição do Zimbábue é detido pela segunda vez O líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, foi detido nesta quarta-feira, 28, pela polícia junto com outros dirigentes de seu partido, o Movimento para a Mudança Democrática (MDC), informou o grupo político. Tsvangirai foi preso depois de a sede do MDC ser cercada pela polícia, momentos antes de o líder da oposição dar uma entrevista coletiva. O líder político zimbabuano havia sido detido no dia 11 de março e, enquanto estava em poder da polícia, foi torturado pelos agentes de segurança, que fizeram um corte profundo na cabeça de Tsvangirai, segundo fontes de seu partido. Segundo comunicado do MDC, Tsvangirai foi detido de novo quando a polícia invadiu a sede central do grupo político, Harvest House, no centro de Harare, por volta do meio-dia (7h de Brasília). O comunicado diz que "todos os funcionários do partido que estavam dentro do edifício foram detidos", incluindo Tsvangirai. Na entrevista coletiva, o líder do MDC e ex-candidato presidencial ia se referir à "escalada da sistemática campanha de violência e intimidação" protagonizada durante os últimos dias pelo regime de Robert Mugabe. Mugabe, de 83 anos, no poder desde a independência do Zimbábue, em 1980, foi censurado pela comunidade internacional por causa das detenções maciças ocorridas no dia 11 e as torturas que Tsvangirai e outros líderes da oposição sofreram. As novas detenções ocorrem no momento em que Mugabe está convocado a ir à cidade tanzaniana de Dar esSalam para participar de uma cúpula regional na qual se analisará a crise política que o Zimbábue atravessa.