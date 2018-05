Líder da oposição em Uganda é ferido pela polícia O líder do principal partido de Uganda, Kizza Besigye, foi atacado com um tiro pela polícia do país, quando policiais tentavam prendê-lo durante um protesto na capital contra o aumento nos preços de alimentos e combustíveis, disseram hoje testemunhas. Besigye deu entrada no hospital após ser atingido no braço por uma bala de borracha, segundo Alice Alaso, secretária-geral do oposicionista Fórum para a Mudança Democrática. "Foi um tiro intencional, desumano", afirmou ela.