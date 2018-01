Líder da oposição na Ucrânia sai na frente em boca-de-urna Todas as três pesquisas de boca-de-urna realizadas neste domingo para a eleição presidencial da Ucrânia dão ao líder da oposição, Viktor Yushchenko, ampla vantagem de, no mínimo, 15 pontos porcentuais. O Instituto Ucraniano de Pesquisa Social e Monitoramento Social mostra Viktor Yushchenko vencendo com 58,1% dos votos, contra 38,4% de Viktor Yanukovych, com margem de erro de dois pontos. Essa pesquisa é financiada pelo governo e ouviu 13.500 eleitores, em 360 seções eleitorais. Já o Centro Razumkov de Estudos Políticos e o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostram Yushchenko com 56,5% dos votos, contra 43,1% de Yanukovych. Essa pesquisa ouviu 30.000 eleitores. O Centro Razumkov recebe verbas de diversas instituições ocidentais, como a Otan, a ONU e a Fundação Soros. Uma terceira pesquisa, elaborada por Frank Luntz, do Partido Republicano dos EUA, e Douglas Schoen, da empresa Penn, Schoen & Berland, mostra Yushchenko com 56% e Yanukovych, com 41%. Essa sondagem foi realizada a pedido do canal ucraniano ICTV, e ouviu 10.000 eleitores. O ICTV é de propriedade do genro do presidente em final de mandato, Leonid Kuchma.