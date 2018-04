Líder da oposição paquistanesa é preso com estado de emergência Aitzaz Ahsan, líder da oposição e advogado paquistanês, foi detido depois que o presidente Pervez Musharraf declarou estado de emergência neste sábado. "Eles me entregaram um pedido de detenção de 30 dias", afirmou Ahsan, presidente de uma importante entidade de classe, a repórteres do lado de fora de sua casa, na capital. "Um homem tornou refém toda a nação.... Chegou a hora do general Musharraf ir embora." Colegas advogados gritavam "fora, Musharraf, fora" enquanto Ahsan, que era levado pela polícia, fazia o sinal da vitória a seus apoiadores.