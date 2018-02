Líder da oposição síria representará país em Doha

"Após orar e consultar muitas figuras honradas, dentre elas Nizar al-Haraki, eu decidi fazer um discurso em nome do povo sírio na cúpula de Doha", disse Khatib em sua página na rede social. "Isso não está ligado à renúncia, que discutirei mais tarde."

Haraki declarou que Khatib "vai liderar a delegação síria de oito membros na cúpula e vai ocupar a cadeira da Síria. "A delegação também vai incluir o primeiro-ministro interino sírio Ghassan Hitto, eleito na semana passada.

Khatib renunciou ao cargo no domingo, cinco dias depois da controversa eleição de Hitto em Istambul, que prometeu formar um governo interino para as partes do território sírio que caíram nas mãos dos insurgentes. Ele disse ter tomado a decisão por causa das restrições a seu trabalho dentro do grupo e da frustração com o nível de ajuda internacional para a oposição.

A coalizão recusou a renúncia de Khatib, um respeitado pregador muçulmano antes de ser escolhido no ano passado para liderar a coalizão, e pediu a ele que permanecesse no cargo.

Um integrante da oposição disse que Khatib acusou "alguns países, principalmente o Catar, de querer controlar a oposição" e de ter imposto Hitto.

Mas Haraki disse nesta segunda-feira que "a renúncia não foi aceita e ele ainda é o chefe da coalizão", acrescentando que "o que existe entre ele (Khatib) e Hitto é uma diferença de opiniões, não uma disputa". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.