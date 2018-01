Líder da oposição ucraniana alerta: eleição está em perigo O líder da oposição na Ucrânia e candidato à Presidência Viktor Yushchenko elogiou seus seguidores no centro de Kiev, dizendo que eles mudaram o país sem derramar sangue, mas alertou que a eleição presidencial deste domingo está em perigo. "A votação em 26 de dezembro não vai ser um passeio fácil", disse Yushchenko à multidão reunida na Praça Independência para celebrar um mês do início da chamada "revolução laranja", na qual a oposição exigiu - e obteve - a anulação do segundo turno do pleito presidencial, realizado em novembro. "Há forças preparando-se para quebrar (o processo eleitoral), e elas preparam suas brigadas, grupos preparando-se para vir a Kiev", discursou o candidato. Ele não disse quem estaria conspirando para invalidar a eleição, mas disse aos seguidores que "convoco sua coragem para defender os resultados da eleição". Yushchenko disse que "viremos até esta praça, este palco, depois da votação em 26 de dezembro e ficaremos aqui até que nossa vitória seja celebrada".