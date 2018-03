Líder da rede Haqqani é alvo de drones Funcionários do governo americano acreditam que um ataque de aviões teleguiados da CIA matou o comandante operacional da rede Haqqani, grupo afegão insurgente por trás de alguns dos maiores ataques a alvos do Ocidente e do governo do Afeganistão. Informantes do serviço de inteligência paquistanês dizem que Badruddin Haqqani foi morto no dia 21. Os governos do Paquistão e dos Estados Unidos não confirmaram a morte de Badruddin, encarregado de lidar com a parte de negócios da rede e de suas operações de contrabando.