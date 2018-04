Líder da ultradireita britânica é atacado

Uma entrevista coletiva com integrantes do Partido Nacional Britânico (BNP, na sigla em inglês), de extrema direita, terminou em confusão ontem em Londres, quando manifestantes atacaram com ovos o líder da legenda, Nick Griffin. Escoltado por seguranças, Griffin foi forçado a abandonar o encontro com jornalistas e foi levado até seu carro, enquanto ativistas gritavam "fora de nossas ruas, escória nazista". O BNP - que só aceita integrantes brancos, é contra a imigração e a favor da retirada da Grã-Bretanha da União Europeia - recebeu mais de 940 mil votos na eleição europeia, obtendo pela primeira vez na história da legenda duas cadeiras no Parlamento Europeu. Griffin, um dos deputados eleitos pelo partido, estava criticando as matérias negativas sobre o BNP que foram publicadas pela imprensa britânica no momento do protesto. "Esse foi um tumulto de estudantes e de alguns parasitas civis que apoiam o Partido Trabalhista", afirmou Griffin após o incidente. Andrew Brons, o outro representante que o BNP terá no Parlamento Europeu, também estava na coletiva. Durante sua juventude, Brons foi membro do Movimento Socialista Nacional - grupo político fundado em homenagem a Adolf Hitler. Entre os integrantes do movimento estavam pessoas acusadas de incendiar propriedades de judeus e atacar sinagogas. A União Contra o Fascismo, entidade organizadora do protesto, afirmou que a mobilização foi uma resposta à ameaça crescente da extrema direita na Grã-Bretanha. "Eu digo a todas as pessoas que votaram neles: vocês votaram para a coisa errada. Votaram pela guerra civil, pela destruição e por conflitos em comunidades", disse Weyman Bennett, secretário nacional da organização. A maioria dos partidos britânicos está criticando a eleição do BNP. O líder do Partido Conservador, David Cameron, disse que o resultado era "deprimente" e afirmou que os políticos dos principais partidos britânicos têm de reconquistar o voto das pessoas que optaram pelo BNP na eleição europeia. O apoio à legenda de extrema direita aumentou depois do escândalo envolvendo parlamentares que utilizaram dinheiro público para pagar despesas pessoais. As denúncias prejudicaram todos os partidos britânicos, mas foi um golpe principalmente para os trabalhistas, que estão no poder desde 1997. APOIO AO PREMIÊ O chanceler britânico, David Miliband, saiu em defesa do governo, afirmando que os trabalhistas já resolveram a disputa interna que ameaçava a liderança do primeiro-ministro Gordon Brown. "O Partido Trabalhista não quer um novo líder. Não existem vagas abertas", disse Miliband em entrevista à rede BBC. Segundo o chanceler, até Alan Johnston - apontado como o possível sucessor de Brown - já manifestou seu apoio ao premiê. EXTREMISTAS EUROPEUS Partido Nacional Britânico: Legenda que só aceita brancos como membros e é contra a imigração obteve duas cadeiras no Parlamento Europeu. O grupo também é a favor da saída da Grã-Bretanha da União Europeia Partido Nacional Eslovaco: Legenda ganhou seu primeiro representante no Parlamento Europeu e quer conter a minoria húngara na Eslováquia Grande Romênia: Extremistas do partido romeno também querem conter minoria húngara Partido Jobbik: Grupo político da Hungria que é contra ciganos obteve 15% dos votos, conquistando três cadeiras no Parlamento