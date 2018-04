Líder das prisões do Khmer Vermelho pega prisão perpétua

PHNOM PENH - A Suprema Corte do Camboja condenou nesta sexta-feira, 3, o ex-chefe do sistema prisional do Khmer Vermelho à prisão perpétua por conta dos "crimes chocantes e hediondos" cometidos contra o povo durante a ditadura dos anos 70. A decisão substituiu a pena prevista anteriormente, que era de 19 anos.

Kaing Guek Eav, conhecido como Duch, foi o primeiro integrante do Khmer Vermelho a ser julgado no tribunal especial para réus do regime. Ele comandou a prisão secreta de Tuol Sleng, de codinome S-21, e admitiu supervisar a tortura de prisioneiros antes de enviá-los à execução nos "campos de matança".

Em julho de 2010, ele havia sido condenado em pela baixa corte do tribunal por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tortura e assassinato. Foi sentenciado a 35 anos. Promotores pediam a prisão perpétua, mas Duch considerava a pena exagerada, já que, diz, apenas seguia ordens.

O juiz Kong Srim, porém, disse nesta sexta-feira que a Suprema Corte acreditava que a pena deveria ser ampliada porque Duch foi responsável pela morte de muitos cambojanos. "Os crimes de Kaing Guek Eav foram chocantes e hediondos, baseando-se no número de pessoas que foram mortas", disse. Estimativas apontam que até 16 mil pessoas podem ter morrido sob seu controle.

A corte afirmou que o alto número de mortes e o extenso período de tempo durante o qual tais crimes foram cometidos torna o caso do Khmer Vermelho "indubitavelmente um dos mais graves da história dos tribunais internacionais".

O tribunal do Khmer Vermelho busca justiça para cerca de 1,7 milhão de pessoas que morreram de fome, exaustão, falta de cuidados médicos e torturadas durante o regime do Khmer Vermelho (1975 - 1979). Três outros líderes do regime estão sendo julgados, embora não admitam responsabilidade nas atrocidades. Eles são Nuon Chea, de 85 anos, o vice-líder do regime; Khieu Samphan, de 80 anos, ex-chefe de Estado; e Ieng Sary, de 86 anos, ex-chanceler.