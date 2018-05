Líder de associação de jornalistas é condenado no Irã

Shamsolvaezin dirigiu vários jornais reformistas fechados pelo poder entre 1998 e 2000, e foi preso em várias ocasiões durante a repressão aos protestos contra a questionável reeleição do presidente Ahmadinejad, em junho de 2009. "Fui condenado a um ano de prisão sob a acusação de ter minado o regime, dando entrevistas para televisões e agências de notícias estrangeiras", disse ele, em entrevista.

Entre as acusações mencionadas no veredicto está a de que ele "defendeu" em um artigo de análise a funcionária da embaixada da França em Teerã, Nazak Afshar, detida após a reeleição do presidente Ahmadinejad. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.