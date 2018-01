Líder de célula terrorista é detido na Espanha A polícia espanhola deteve nesta quinta-feira, 12 de janeiro, o suposto líder de duas células de recrutamento de combatentes para lutar na rebelião iraquiana contra a presença de exércitos estrangeiros no país árabe. Há possibilidade de que o marroquino Omar Nakhcha, o suspeito detido, também tenha se envolvido nos atentados contra o sistema ferroviário de Madri em 11 de março de 2004, quando morreram 190 pessoas. Por meio de um comunicado, a polícia informou que Nakhcha, de 23 anos, foi capturado nas primeiras horas de hoje em Santa Coloma de Gramanet, no nordeste da Espanha. A polícia acredita que ele lidere duas células bem organizadas e interligadas , uma baseada em Madri e outra em Vilanova i la Geltru, nas proximidades de Barcelona. As duas células são suspeitas de recrutar combatentes para a insurgência iraquiana e de arrecadar fundos para financiar a rebelião contra as forças estrangeiras, lideradas pelos Estados Unidos e contra o governo interino local. Na terça-feira, 20 pessoas foram detidas numa operação de repressão às duas células, prosseguiu a polícia espanhola. Dos 20 detidos, 15 são marroquinos, três são espanhóis, um é turco e o outro é argelino. De acordo com os investigadores, os grupos teriam ligações com pessoas na França, na Bélgica, na Holanda, na Argélia, no Marrocos, na Turquia, na Síria