Líder de extrema-direita é atacado com ovos em Londres

O líder do partido de extrema-direita britânico BNP (sigla em inglês de Partido Nacional Britânico), Nick Griffin, foi atacado com ovos nesta terça-feira e acabou obrigado a abandonar uma coletiva para a imprensa em frente ao Parlamento, no centro de Londres.

Dezenas de manifestantes interromperam a entrevista em que Griffin comentava a eleição inédita de dois membros do BNP para representar a Grã-Bretanha no Parlamento Europeu.

Gritando frases antinazistas e segurando cartazes, os manifestantes cercaram Griffin, que conseguiu deixar o local depois de ser empurrado para dentro de um carro por seguranças.

Um turista acidentalmente envolvido na briga foi levado para umhospital com ferimentos na perna.

"Estamos cientes do incidente evamos iniciar uma investigação se for feita alguma denúncia", afirmou um porta-voz da polícia de Londres.

Críticas

O líder do BNP foi eleito para o Parlamento Europeu com votos do noroeste da Grã-Bretanha. O resultado provocou críticas de outros partidos, que acusam a legenda de Griffin de defender políticas "racistas" e "fascistas".

Griffin chegou a iniciar um pronunciamento antes da coletiva, segurando cópias de jornais britânicos, e reclamou do que chamou de "mentiras da mídia" a respeito de sua trajetória e de seu partido.

O político de extrema-direita negou ter associações passadas com o ex-líder fascista britânico Oswald Mosley. Segundo Griffin, Mosley "era muito hostil" em relação ao movimento que deu origem ao BNP.

Depois de cerca de dois minutos de discurso, Griffin foi interrompido por um grupo de entre 50 e cem manifestantes que marchou em direção a ele com gritos de protestos e jogando ovos.

Após um breve empurra-empurra entre Griffin, manifestantes e equipes de televisão, o líder do BNP foi levado para dentro de um carro por seus seguranças.