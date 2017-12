Líder de grupo argelino ligado à Al-Qaeda é morto O líder terrorista argelino Nabil Sahraoui cujo grupo era aliado da Al-Qaeda de Osama Bin Laden, foi morto num choque com o Exército, informaram os militares. A morte de Sahraoui, chefe de Grupo Salafista para a Chamada e o Combate, foi considerada pelo governo argelino um forte golpe contra o terrorismo radical islâmico no país. Sahraoui, que tinha entre 35 e 40 anos, era considerado um dos mais duros terroristas do país. Ele começou a se destacar durante uma sangrenta campanha contra o agora quase inoperante Exército Islâmico da Salvação, depois que este acertou um cessar-fogo com o governo argelino, em 1997. Os salafistas são um dos dois grupos empenhados em fazer da Argélia um Estado islâmico. O grupo foi criado de uma divisão do igualmente radical Grupo Islâmico Armado, o GIA - que também luta pela instauração de um Estado islâmico na Argélia. Juntos, os dois grupos são responsabilizados pela morte de mais de 120 mil argelinos desde 1992, quando o governo cancelou eleições legislativas em andamento para impedir a chegada de um partido islâmico ao poder, pelas urnas. Sahraoui, um de seus lugares-tenentes e dois outros imediatos foram mortos uma "vasta operação antiterrorista" em curso numa região a leste da capital, Argel, informou o Exército num comunicado.