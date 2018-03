Líder de milícia palestina é morto durante ataque israelense Um líder militante palestino e outro homem foram mortos num ataque de um helicóptero israelenes na cidade de Hebron, na Cisjordânia, disseram testemunhas. O helicóptero disparou mísseis contra um carro, matando Marwan Zalloum, comandante da milícia Al Aqsa Martys Brigade na cidade, afirmam moradores da região. A milícia, associada com o líder palestino Yasser Arafat, foi responsabilizada por dezenas de ataques contra israelenses na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Militares israelenses confirmaram que seus helicópteros dispararam mísseis contra um alvo. Forças israelenses mataram dezenas de suspeitos de serem líderes militantes palestinos em ataques similares durante o conflito. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.