Líder de milícia palestina é morto em ataque israelense O líder da milícia Brigada de Mártires Al Aqsa, Mahmoud Titi, e dois outros palestinos foram mortos no campo de refugiados Balata depois que tanques israelenses lançaram bombas no local, disseram testemunhas. A milícia tem conexões com o movimento Fatah, do líder palestino Yasser Arafat. O grupo Al Aqsa assumiu a responsabilidade por muitos ataques contra israelenses e seus líderes e membros vinham sendo alvos da ação militar na Cisjordânia.