Líder de oposição do Zimbábue deixa embaixada e pede transição O líder oposicionista do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, pediu na quarta-feira que a União Africana, que tem o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), lidere um processo de transição no Zimbábue depois das disputadas eleições e da violência política que eclodiu. "Peço à União Africana e à Comunidade de Desenvolvimento Africano que liderem uma iniciativa com apoio da ONU para administrar o que eu chamo de processo de transição", disse Tsvangirai em uma coletiva dada em sua casa, para onde foi depois de deixar a embaixada holandesa em Harare. Ele buscou proteção ali desde domingo, quando desistiu do segundo turno, agendado para sexta-feira, devido à violência contra seus seguidores. O líder oposicionista disse que as eleições seriam uma farsa. Tsvangirai afirmou ainda que o seu partido, o MDC, não vai negociar com o governo de Robert Mugabe depois de sexta-feira e que "nada terá a ver com o governo que emergir da votação". A pressão para que presidente Robert Mugabe adie as eleições cresce tanto interna quanto externamente. Em 29 de março, o MDC venceu as eleições parlamentares. Nas eleições presidenciais, cujo resultado demorou para ser anunciado, o MDC não conseguiu a maioria exigida para vencer o primeiro turno. Na quarta-feira, líderes sul-africanos fizeram uma reunião de emergência no Zimbábue e no Quênia para decidir uma intervenção -- eles disseram que o país corre o risco de sofrer um massacre parecido com o de Ruanda. A Grã-Bretanha disse que está preparando sanções mais pesadas contra membros específicos do governo do Zimbábue. O premiê do Quênia, Raila Odinga, disse a repórteres: "Agora, o Zimbábue é um desastre em potencial." Ele acha que a votação de sexta deve ser adiada. "Se o mundo não agir agora, logo teremos uma situação muito similar à que vimos em Ruanda", disse, referindo-se ao genocídio de 1994, no qual 800 mil pessoas morreram. (Reportagem adicional de Ralph Gowling, Marius Bosch e Duncan Miriri)