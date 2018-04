Líder de oposição tailandesa escapa da polícia por janela de hotel

Um dos líderes da oposição ao governo da Tailândia teve sua fuga de um cerco da polícia filmada por várias câmeras de televisão nesta sexta-feira. O oposicionista fugiu descendo por uma corda do terceiro andar do hotel onde estava acampado com outros manifestantes.

Arisman Pongruangrog é um dos seis líderes ativistas que estava no hotel CS Park e que há cinco semanas vem reunindo milhares de manifestantes em protestos no país.

Nas imagens da fuga, Pangruangrog é mostrado descendo por uma corda de uma sacada do terceiro andar do hotel de luxo e chegando até um veículo no qual outros membros do movimento já o esperavam.

A perseguição foi chamada de "cena de filme de 007" pela imprensa local. A fuga de Pangruangrog e dos outros líderes dos protestos é um episódio constrangedor para o governo tailandês.

O vice-primeiro-ministro, Suthep Thaugsuban tinha anunciado na televisão que a operação, que mobilizou muitos policiais, resultaria na prisão dos líderes oposicionistas.

Os oposicionistas, conhecidos como camisas-vermelhas, estão acampados no centro da capital, Bangcoc. Eles querem eleições antecipadas e afirmam que o atual primeiro-ministro, Abhisit Vejjajiva, não é um líder reconhecido do país, pois não foi eleito por voto direto, mas pelo Parlamento.