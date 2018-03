Líder de partido da Indonésia renuncia após acusações

Na sexta-feira, uma comissão anti-corrupção acusou Urbaningrum de receber pagamentos com dinheiro desviado da obra de um complexo esportivo. A comissão não especificou a forma desse pagamento, mas a imprensa tem dito que um empreiteiro deu a Urbaningrum um carro no valor de US$ 75 mil quando ele era parlamentar.

"Eu renuncio da presidência do Partido Democrático", disse Urbaningrum, acresentando que sua decisão foi baseada no código de ética do partido.

O ex-líder, que nega qualquer desvio de conduta, pode enfrentar pelo menos quatro anos de prisão se for condenado. Os membros do partido se reunirão no domingo para escolher o nome do novo presidente. As informações são da Associated Press.