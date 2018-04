Líder de partido pró-Musharraf é derrotado em eleição, diz TV

O líder do principal partido que apóia o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, a Liga Muçulmana do Paquistão-Q, perdeu seu assento no parlamento nas eleições gerais de segunda-feira, informaram emissoras de televisão. O presidente da PML-Q (na sigla em inglês), Chaudhry Shujaat Hussain, um ex-primeiro-ministro, foi derrotado na província de Punjab por um rival do Partido do Povo Paquistanês, da líder oposicionista assassinada Benazir Bhutto, disseram as emissoras, citando fontes não-oficiais da Comissão Eleitoral.