Líder defende ascensão da classe média

"É tarefa da nossa geração dar a partida no verdadeiro motor do crescimento econômico da América: a próspera ascensão da classe média", afirmou. "Todo dia, devemos fazer três perguntas a nós mesmos: como fazer para atrair mais empregos? Como dotar nosso povo com as habilidades exigidas por esses empregos?"

O presidente teve a cautela de sublinhar que os seus novos projetos para alavancar a economia não significarão aumento no déficit público - um deles é aumentar o salário mínimo federal para US$ 9 por hora. As propostas, acentuou, seriam compatíveis com o corte de US$ 1,2 bilhão nos gastos públicos entre 2013 e 2022, montante já acertado entre republicanos e democratas. Obama repetiu seus projetos de investimento em infraestrutura, educação, inovação e energia limpa - travados pelo Parlamento.

"Nossa maior prioridade é fazer da América um ímã de novos empregos e de indústrias", concluiu Obama. Ele antecipou que pedirá autorização para negociar um acordo de livre comércio com a União Europeia. / D.C.M.