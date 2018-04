Líder deposto diz que ainda é presidente do Quirguistão O ex-líder do Quirguistão deposto disse hoje, do exílio na Bielo-Rússia, que ainda é o presidente do país da Ásia Central. Kurmanbek Bakiyev foi deposto no dia 7 de abril num levante que deixou 85 mortos na capital quirguiz. Na semana passada ele foi para o vizinho Casaquistão e chegou à capital bielo-russa no início desta semana. Em suas primeiras declarações do exílio, Bakiyev foi desafiador e disse que não renunciou.