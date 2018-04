Líder do cartel Los Zetas é morto no México Um suspeito de ser um dos criminosos líderes do cartel do narcotráfico Los Zetas foi morto na noite de ontem, durante um confronto com a polícia mexicana perto da cidade de Veracruz, no Golfo do México, informou, em comunicado, o governador do Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.