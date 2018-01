Líder do EI convoca muçulmanos à luta, revela áudio

BEIRUTE - O líder do grupo militante Estado Islâmico (EI), que controla faixas da Síria e do Iraque, emitiu uma declaração de áudio nesta quinta-feira, 14, na qual convoca apoiadores a se juntar a ele ou a pegar em armas onde estiverem no mundo.

