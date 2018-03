Líder do grupo Damas de Branco poderá viajar Em mais um reflexo da lei cubana que reduz as restrições a viagens de dissidentes, a líder do grupo Damas de Branco, Berta Soler, recebeu ontem seu passaporte, permitindo que ela deixe a ilha. Em 2005, Berta foi proibida de ir à Europa receber o Prêmio Sakharov, concedido a personalidades que se dedicam à luta pela liberdade. A lei que reduz obstáculos a viagens de Cuba ao exterior entrou em vigor em janeiro.