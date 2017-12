Líder do Hamas acusal Israel de estar por trás dos atentados Israel também pode ter envolvimento com os atentados terroristas contra os Estados Unidos em 11 de setembro, acusou hoje (30) o líder do grupo militante islâmico Hamas, Ahmed Yassin, durante entrevista na Universidade Islâmica de Gaza. "Não devemos confiar em Israel", acredita Yassin. "Os judeus estão por trás dos ataques de setembro e poderiam ter utilizado militantes islâmicos para realizar os ataques, partindo princípio que seu objetivo é eliminar o Islâ", sugeriu. Nos últimos dias, diversos órgãos de imprensa dos países islâmicos publicaram que os ataques contra o World Trade Center e o Pentágono foram plenajados pelo Mossad, o serviço secreto israelense. Segundo a Al-Manar, a televisão do grupo Hezbollah, antes do atentado contra as torres gêmeas, um enviado do Mossad teria advertido aos judeus que trabalhavam no complexo para que não fossem ao local naquele dia.